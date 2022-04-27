الاحتلال يعتقل محررين للجهاد في رام الله والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء 27/ 4/2022 ، القيادي المحرر رياض أبو صفية (62 عاماً)، أحد قادة ومؤسسي حركة الجهاد الإسلامي من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر خاصة، أن القوات الصهيونية داهمت بيت القيادي والمربي أبو صفية عقب وصوله من أداء صلاة الفجر، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب، قبل أن تقوم باعتقاله إلى جهة مجهولة.

من الجدير ذكره أن القيادي رياض أبو صفية مدرس متقاعد في سلك التربية والتعليم، وهو من أبرز مبعدي مرج الزهور إلى جنوب لبنان عام 1992م، برفقة عدد من قادة الجهاد الإسلامي، وأمضى في سجون الاحتلال ما يقارب الـ9 سنوات، أغلبها في الاعتقال الإداري.

في ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال المحرر عصام ريان (45 عاماً)، من بلدة "بيت دقو" شمال غرب القدس المحتلة.

وكان المحرر ريان قد أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، وهو من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة القدس.