حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 27/4/2022 حملة اعتقالات في أنحاء الضفة الغربية طالت ما لا يقل عن 15 مواطنا.

وشملت هذه الاعتقالات، المواطنين عمار حمايل، وبراء حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، ورياض أبو صفية من بيت سيرا، ومحمد غيضان وعبد العزيز غيظان من قرية نعلين بمحافظة رام الله، ووليد أبو تركي، ونجله محمد، من خربة قلقس، بمحافظة الخليل، ومحمد ابو حفيظة من علار بمحافظة طولكرم، وعصام ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

كما وكانت اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الموطنين ستة مواطنين من محافظة جنين خلال اقتحامها المدينة ومخيمها وبلدة قباطية وهم: عاصم جمال أبو الهيجا نجل الاسير جمال ابو الهيجا، ويزن مرعي، ونضال أمين خازم من مخيم جنين، ومن قباطية وياسر أبو الرب، وعلاء حنايشة، وعلي أبو الرب.