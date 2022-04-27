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فيديو يوثق لحظة استشهاد"أحمد مساد" الذي ارتقى فجراً برصاص الاحتلال في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:55 ص
27 ابريل 2022
لحظة استشهاد شهيد مخيم جنين
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