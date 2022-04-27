مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار

استهدف مقاومون فلسطينيون، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، حاجز الجملة التابع لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن مقاومين استهدفوا حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العمليات الفدائية التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون في بلدات وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة بحق الفلسطينيين، والتي أسفر عنها ارتقاء شهداء وإصابة واعتقال العشرات.

يتبع...