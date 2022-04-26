بالفيديو طريقة سهلة لعمل المعمول السعودي بالمنزل خطوة بخطوة، ولأن المملكة العربية السعودية تشتهر بزراعة النخيل وتنتج أفضل وأجود أنواع التمور على المستوى العالمي، هي إشارة إلى أن جودة التمور تؤدي إلى عمل كعك ومعمول في السعودية بشكل ممتاز وهي، وخاصة في الأعياد والمناسبات السعيدة، وعلى الرغم من وفرة الإنتاج من التمور في السعودية، إلا أنه عشرات الآلاف لا يتقنون صناعة المعمول السعودي، ولايزالون يبحثون عن طريقة صناعة المعمول السعودي بالفيديو وخطوة بخطوة، فهم يفضلون صناعته في المنزل على شرائه من الأسواق والمحال التجارية.

بالفيديو طريقة سهلة لعمل المعمول السعودي بالمنزل

ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يلجأ الآلاف من السعوديين للبحث بالفيديو طريقة سهلة لعمل المعمول السعودي بالمنزل خطوة بخطوة، فهم يقدمونه للزائرين والمهنئين في أيام العيد السعيد، فهو يعد من أهم وأبرز الحلوى التي تقدم على موائد السعوديين، والمواطنين في كل الدول العربية بشكل عام، ويعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدا لنشر بالفيديو طريقة سهلة لعمل المعمول السعودي بالمنزل، حتى تسهل على ربات البيوت عمل المعمول السعودي بطريقة احترافية ليخرج بطعم شهي وشكل جذاب.

طريقة عمل المعمول السعودي

وتلجأ ربات البيوت للبحث عن طريقة عمل المعمول السعودي، فهو يمتاز بطعمه الشهي، نظرا لأنه يصنع من أجود أنواع التمر على المستوى العالمي، فهن يلجأن إلى محركات البحث الشهيرة، للاطلاع على أسهل طريقة لعمل المعمول، من أجل أن يخرج بأفضل شكل وأشهى طعم، ويقدم للزائرين والمهنئين في أيام عيد الفطر المبارك للعام 2022، فهو يعد من أبرز الحلوى التي تكون على موائد السعوديين.

مكونات عمل المعمول السعودي

مقادير عجينة معمول التمر:

3كاسات سميد ناعم

3 كاسات طحين

ملعقة صغيرة محلب

6 ملاعق كبار سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

المواد السائلة:

2 كوب زبدة او سمنة

نصف كوب زيت مازولا

كوب حليب

للحشو:

كيلو عجوة التمر معجونة بقليل من السمن والقرفة والسمسم

طريقة تحضر المعمول السعودي خطوة بخطوة

نخلط المواد الجافة مع بعض ثم نذوب السمنة مع زيت المازولا

نضيف السمنة الى خليط المواد الجافة الى ان تتشبع العجينة بالسمن

نضيف الحليب تدريجيا ونخلط لتتشكل عجينة طرية ثم نتركها ترتاح ساعتين

ونبدأ بتشكيل الاقراص ونضعها بالفرن على درجة حرارة 180 الى ان يزهر لونها وتصبح جاهزة

توضع في وعاء حتى تبرد.