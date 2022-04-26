فيديو مرعب.. تبادل طائرات في السماء كاد ينهي حياة الطيارين

أقدم مغامران أمريكيان من عائلة واحدة، على تجربة هي الأولى من نوعها في السماء، لكنها كادت أن تنهي حياتهما، إذ لم يتحقق لهما ما أراداه.

في ولاية أريزونا الأمريكية، اتفق المغامران ليوك آيكنز وآندي فارينغتون، على أن يحلّق كلاهما بطائرة صغيرة، ثم يقفزا منها فيتبادلا الطائرتين في الجو، لكن حدث ما لم يحمد عقباه، أثناء تنفيذ ذلك الاستعراض الذي جرى برعاية شركة "ريدبول" في الولاية.

بالفعل أوقف المغامران طائرتيهما في الجو حتى يستقل كل منهما طائرة الآخر ويهبط بها إلى الأرض، لكن أحدهما نجح بينما فشل الآخر، وانتهت المغامرة بتحطم فوري لإحدى الطائرتين.

وقالت شركة "ريد بول" على موقعها الإلكتروني إن المغامرين حلقا بالطائرتين على ارتفاع 14 ألف قدم، ثم قفزا وسط الجو بسرعة 140 ميلا في الساعة.

وحاول الاثنان تبادل الطائرات، وكان الأمر سيصبح إنجازا غير مسبوق في عالم القفز بالمظلات.

وتمكن آيكنز أن يدخل إلى الطائرة الأخرى، فأصبح أول ربان في التاريخ يقلع بطائرة، ثم يهبط بأخرى مختلفة على الأرض، لكن فارينغتون لم يستطع أن يدخل إلى طائرة زميله، فهبط إلى الأرض عن طريق المظلة.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة قد رفضت طلبا سابقا من شركة "ريدبول" للقيام بعملية تبادل بين مغامرين، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة، فيما بادرت إلى فتح تحقيق إثر تلك الواقعة.