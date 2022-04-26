Yalla shoot .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت الآن HD بدون تقطيع اليوم الثلاثاء 26-4-2022 || مباشر ريال مدريد الآن live

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت الآن بجودة HD اليوم الثلاثاء الموافق 26-4-2022 حيث يتنافس فيها كلا الفريقين الأوروبيين في مباراة نصف نهائي جوري أبطال أوروبا 2022 وفي ظل هذه المقالة وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم مباراة المان سيتي وريال مدريد بث مباشر في ظل استمرار عمليات البحث عليها من قبل عشاق كرة القدم الذين ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق موعد الشوط الأولى الذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، كما وننوه إلى الفريقين الإنجليزي والاسباني وهما ابطال دوريهما المحلي يسعيان بكل اندفاع كبير في تحقيق الفوز والانتصار الكبير فيما يحرص المشاهدين في مشاهدة هذه المباراة النارية والجميلة .

ولقد وضع لكم الفريق رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على يلا شوت الآن اليوم بدون تقطيع حيث سيكون لدى جميع مشجعي الفريقين من متابعة ومشاهدة هذه المباراة بكل اريحية تامة خلف شاشات التلفاز والحاسوب والاستمتاع بأجمل أوقات المشاهدة مع الاهل والأصدقاء ، لذلك قام فريق الموقع في الاهتمام بتلك المقالة وركز على وضع تشكيلة الفريقين والقناة الناقلة وهو على النحو التالي:

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وعلى ملعب الاتحاد ستنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا فيما ستكون في تمام الساعة الحادية عشر توقيت المملكة العربية السعودية وسوريا والعراق ، وسيعلق على المباراة الأوروبية المعلق الرياضي حفيظ دراجي . المشاهدة هنـــــــــا

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وفي خضم هذه المقالة التي نتناول فيها مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر ، فقد وضعنا لكم تشكيلة ريال مدريد إذ يأتي في حراسة المرمى: كورتـوا وفي خط الدفاع: ميندي – ألابا – ميليتتاو – كارفاخال.

ونستكمل معكم باقي المقالة إذ في تمركز بخط بالوسط: كاسـيميرو – كروس – مودريتش – فالفيردي، ويقود خط الهجوم: فينيـسيوس جونيور – كريم بنزيما، وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وهو التالي:



مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم مباشر Live

وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي امام ريال مدريد وهو التالي إذ في جاء حراسة المرمى : إيديرسون موراييس، وفي خط الدفاع : ستونز، فيرناندينيو، لابورت، زينشينكو، وفي خط الوسط : برناردو سيلفا، رودري، إلكاي جوندوجان أما في خط الهجوم : ستيرلينج، جريليش، جيسوس.

رسمياً : تم اختيار المعلق حفيظ الدراجي ✅



للقاء مانشسترسيتي - ريال مدريد .. يوم الثلاثاء 🔴 pic.twitter.com/gBp8STB93a — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 22, 2022

وفريقا ريال مدريد ومانشستر سيتي يتصدران منافسها الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز على الترتيب، إن حظوظهما قوية جدا في التأهل إلى المباراة النهائية، فمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا سبق وأن أقصى ريال مدريد سابقا من نصف نهائي البطولة، عام 2020، وهو يلعب مباراة الذهاب على معلبه، إلا أن ريال مدريد ومدربه يعتمدون على عامل الخبرة في خوض المباراة القوية والمهمة، كما إنه سيعتمد على نجومه الذي يعرف كيفية التعامل مع تلك المباريات القوية.

📰ماركا | ريال مدريد سيرتدي الطقم الأزرق ومانشستر سيتي سيرتدون طقمهم الأساسي باللون الأزرق (السماوي) في مباراة اليوم. pic.twitter.com/fRRpJoGqPs — BlancosGlobal (@Blancos_Global) April 26, 2022

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ونشير إلى حضراتكم إلى أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بعد ان خاض 33 وفي المرتبة الثانية برصيد 63 بعد ان خاض 33 مباراة ، بالمقابل فإن فريق مان سيتي يحتل المركز الأول برصيد 80 نقطة وليفربول المركز الثاني بـ 79.

كما ان عشاق الفريقين ما زال يبحثون عن رابط مشاهدة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم ، كما يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة الوية وتشكيل الفريقين، فهم ينتظرون بدء صفارة انطلاق المباراة على أحر من الجمر، وكلهم مستعدون لمشاهدة تسعين دقيقة من المتعة بين كبيري إسبانيا وإنجلترا، إذ من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية، " beIN SPORTS PREMIUM 1". .

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وفي نهاية المقالة حول بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت الآن HD بدون تقطيع وضعنا لكم تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium بحيث يمكن للجميع مشاهدتها بدون تقطيع وهو التالي نايل سات هو قمر صناعي. تردد القناة 11013. استقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معدل التصحيح 5/6. جودة HD.