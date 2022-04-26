لجان المقاومة : جرائم الاحتلال المستمرة  بحق شعبنا لن تفلح بكسر إرادة المقاومة

زفت لجان المقاومة الشهيد " أحمد عويدات " من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا الذي إرتقى صباح اليوم الثلاثاء "26-4-2022م " متأثرا بإصابته برصاص الغدر والحقد الصهيوني خلال الاشتباكات والمواجهات البطولية وتصدي شعبنا لجنود الإرهاب والإجرام الصهيوني" "في مخيم عقبة جبر" فجر اليوم الثلاثاء ونؤكد أن دماء الشهداء ستبقى بوصلة كل الأحرار لترسم لهم الطريق نحو القدس والمسجد الأقصى .

وقالت لجان المقاومة: "نتوجه بالتحية لأهلنا ابطال "مخيم عقبة جبر " في مدينة "اريحا" الذين تصدوا بصدورهم العارية وعزيمتهم القوية لإقتحام العدو الصهيوني للمخيم ".

واعتبرت لجان المقاومة ان جرائم العدو الصهيوني الممنهجة والمستمرة بحق شعبنا لن تفلح أبداً بكسر إرادة المقاومة لدى مقاومينا وستشكل دافعاً ووقودا لاشتعال المقاومة حتى العودة والتحرير.

لجان المقاومة الشاملة بكل أشكالها وعلى رأسها المسلحة هي القادرة على ردع العدو الصهيوني ووقف جرائمه .

ودعت لجان المقاومة أبطال شعبنا وشبابه الأبي الثائر إلى تصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم في كل مكان في القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل حتى إقتلاعه من أرضنا المباركة .