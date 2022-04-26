سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في السودان، مقابل الجنيه السوداني، ويبحث عنه الكثير من المتابعين لأهميته للتجار وغيرهم، وقد زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان صباح الثلاثاء 26 أبريل 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، فيما استقر سعره لدى بنك السودان المركزي.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الدولار اليوم في السودان

استقر سعر الدولار اليوم في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي.

سعر الدولار في السوق السوداء

وصعد سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 575 إلى 580 جنيها لكل دولار واحد، مقابل سعر تراوح بين 570-575 جنيها لكل دولار في ختام تداولات أمس الإثنين.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وبقي سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس الإثنين، فيما تراجع سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 615 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا، أمس الإثنين.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع، فيما نزل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى مستوى 710 جنيهات مقابل 740 جنيهًا، عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الريال السعودي

وبقي سعر الريال اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، وتراجع سعر الريال السعودي اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 148 جنيها مقابل 153 جنيها في ختام تداولات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، ولدى السوق الموازية (السوداء)، تراجع سعر الدرهم الإماراتي إلى مستوى 155 جنيها مقابل 157 جنيها أمس.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الدينار الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.