"الروبل" يرتفع واليورو ينخفض

انخفض سعر اليورو مقابل الروبل لأقل من 76 روبلا، لأول مرة منذ مارس 2020.

ووفقا لبيانات التداول ليوم الثلاثاء في بورصة موسكو، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 63 كوبيكا ليصل إلى 72.50 روبل.

كما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 19 كوبيكا، ليصل إلى 76.97 روبل.

وشهد الروبل ارتفاعا سريعا في 8 أبريل/نيسان، وانخفض سعر الدولار إلى 71.70 روبل، وهو أدنى مستوى منذ الخريف الماضي، وانخفض اليورو إلى 77.15 روبل، لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيتيح مجددا ابتداءً من يوم الاثنين 17 أبريل، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر آذار/مارس، لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.