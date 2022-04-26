ميسي يحسم مصيره مع فريق باريس سان جيرمان

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حسم مصيره مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إذا ما كان سيستمر للموسم القادم أم لا.

وحسب قناة "سكاي سبورت نيوز" الرياضية، فإن النجم ميسي يعتزم اللعب لصالح نادي العاصمة الفرنسية لموسم واحد آخر على الأقل.

ويُشار إلى أنه يرتبط النجم الأرجنتيني الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات، بعقد مع سان جيرمان حتى نهاية حزيران/يونيو 2023.

وكانت ترددت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء حول إمكانية عودة ميسي إلى ناديه السابق برشلونة الذي أمضى فيه 17 عاما، وانتقل منه في العام الماضي إلى سان جيرمان، وذلك بعد فشل تمديد عقده مع النادي الكاتالوني.

وقالت القناة :"إن النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 عاما يهدف إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريق باريس سان جيرمان".

وينتهي عقد الفرنسي الدولي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بعد الموسم الحالي، فيما لا يزال مستقبل المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو غير معروف بعد.