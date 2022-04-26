دعاء ختم القران الكريم مكتوب كامل للشعراوي والدوسري في شهر رمضان 2022 .. فضل ختم القرآن

دعاء ختم القران الكريم مكتوب كامل للشعراوي في شهر رمضان 2022 ، ويبحث الملايين من المسلمين في دول العالم عبر محركات البحث في مقدمها جوجل الشهير عن دعاء ختم القرآن الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى الإسراع في وضع هذا الدعاء ، وفي هذه اللحظات المباركة في العشر الاواخر بدأ الصائمون بقيام صلوات الاعتكاف في المساجد وأيضا في البيوت وفي هذه المقدمة ندعوكم إلى قراءة المقالة حتى النهاية حيث وضعنا لكم فضل ترتيل ختم القرآن بين هذه السطور .

ونواصل معكم تقديم دعاء ختم القران الكريم مكتوب كامل للشعراوي في شهر رمضان 2022 وسط عمليات مستمرة من جميع المسلمين في بقاع الأرض ، كما وضعنا لكم رابط pdf بحيث يمكن تحميله على الحواسيب والهواتف بكل سهولة تامة وترتيله في هذه الايام المباركة وفيما يلي التفاصيل الكاملة فهو التالي:

دعاء ختم القران الكريم مكتوب كامل بخط كبير

وفي هذه المقالة وضعنا لحضراتكم دعاء ختم القرآن الكريم وهو على النحو التالي: أولا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.

ثانيا: ونستكمل معكم باقي المقالة حول دعاء ختم القران وهو : اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ، واللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْآنِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً *اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

ثالثًا: اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة.

رابعا: ونواصل معكم ، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر

سادسًا: دعاء ختم القرآن في رمضان ، اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه، اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.

فضل ختم القران الكريم

دعاء ختم القران الكريم pdf

وفي نهاية المقالة وضعنا لكم دعاء ختم القران الكريم pdf ويترتب على الجميع الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــا .

دعاء ختم القرآن الدوسري مكتوب