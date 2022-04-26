ما هي الأطعمة التي لا يجب حفظها في الثلاجة؟

يُعتبر تخزين الطعام بشكل مناسب من الأمور الهامة، التي تهتم بها ربة البيت لحفظ الأطعمة من الفساد وبقائها طازجة طوال الوقت.

العديد من المختصين، أوصوا بعدم حفظ بعض الأطعمة في الثلاجة لتجنب تلفها أو فسادها، هذه الأطعمة هي كما يلي:

الأطعمة التي لا يجب حفظها في الثلاجة

الريحان

لا ينبغي مطلقاً تخزين الأعشاب اليومية في الثلاجة، مثل الريحان، ويتسبب هذا في ذبول الريحان بشكل أسرع، ومن ثم التخلص منه حتى قبل استخدامه، ويجب حفظ الريحان على طاولة المطبخ للحصول على أقصى نضارة.

الأفوكادو

الأفوكادو من المواد الغذائية التي لا ينصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة، نظراً لأن درجات الحرارة الباردة تسرع من عملية النضج وتتركه بني اللون وبلا طعم.

للحصول على الأفوكادو المثالي، يجب دائماً الاحتفاظ بها في سلة الفاكهة في درجة حرارة الغرفة.

الخبز

ينصح بعم حفظه في الثلاجة، ويوصى بالاحتفاظ بالخبز في صندوق الخاص به لإبطاء العفن وجعله يدوم لفترة أطول.

الخيار

ينصح بعدم حفظ الخيار في الثلاجة واستبداله بالاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة.

البصل

تتسبب درجات الحرارة الباردة في تعفن البصل بسرعة، لذلك يجب تجنب إبقائه في الثلاجة وبدلاً من ذلك، يتم تخزينه في المخزن الخاص بالخضراوات.

الفلفل الملون

يؤدي الاحتفاظ بالفلفل الأحمر أو الأخضر أو الأصفر في الثلاجة إلى تقليل قوامه المقرمش الطازج، ولذلك، يجب تخزينه في كيس بعيداً عن أشعة الشمس لإبقائه شهياً وطازجاً.

الموز

هناك اعتقاد عن كثير من الناس أن الموز يدوم لفترة أطول عند تبريده، ولكن نظراً لكونها ثماراً استوائية، فإن خلايا جلدها تتضرر بسهولة بسبب البرد، لذلك، من أجل النضج الأمثل، ينصح بالاحتفاظ بالموز بعيداً وأيضاً بعيداً عن الفواكه والخضراوات الأخرى.

البرتقال

يؤثر التبريد على حموضة البرتقال، ما يجعله ذو طعم لاذع ومر، ولذلك ينصح بتخزينه والحمضيات الأخرى في وعاء الفاكهة للحصول على نكهة مثالية.

البطيخ

لا يجب أبداً تخزين البطيخ في الثلاجة لأن درجات الحرارة الباردة تقلل من فوائده الغذائية بمقدار النصف، لذلك، فالخيار الأفضل هو الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة وتبريده فقط عند تقطيعه.

الثوم

تؤثر درجة الحرارة المنخفضة على الطعم، لذلك، ينصح بحفظ الثوم في مخزن الخضراوات بدلاً من الثلاجة.

الكاتشاب

الكاتشب مليء بالمواد الحافظة لضمان بقائه طازجاً حتى لا تكون هناك حاجة إلى مساعدة الثلاجة.

وعندما يحفظ خارج الثلاجة، سيكون مذاق صلصة الطماطم أفضل بكثير.

البطاطس

يجب إبعاد البطاطس عن الثلاجة لتجنب ارتفاع مستويات السكر عند الطهي، ويؤثر تخزين البطاطس في الثلاجة على المذاق ويمكن أن يزيد من مادة الأكريلاميد الكيميائية الضارة عند الطهي، ولذلك، من الأفضل ترك البطاطس في كيس في خزانة المطبخ.