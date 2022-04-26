السلطة تفرج عن أحد كوادر الجهاد في الخليل

أفرجت أجهزة أمن السلطة عن المحرر أحمد أبو فارة (37 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل، وذلك أمس الاثنين، بعد اعتقال دام 10 أيام في سجونها.

وكانت عناصر من جهاز المخابرات العامة قد اعتقلت المحرر أبو فارة من بلدة صوريف في مدينة الخليل، بتاريخ 17-4-2022م، خلال مداهمة منزل الأسير قبيل صلاة الفجر.

وأفادت مصادر خاصة، أن المحرر أبو فارة أمضى في سجون السلطة 10 أيام، تعرض خلالها لأبشع أساليب التحقيق والمعاملة القاسية، والتهديد والوعيد بحقه.

من الجدير ذكره، أن الأسير المحرر أبو فارة يعمل مدرساً في مدرسة سعير، وهو متزوج منذ تاريخ 25 أكتوبر عام 2015م، وتسبب الاحتلال في إجهاض زوجته أثناء اعتقاله، وكان قد أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات على عدة فترات، وهو أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية لأكثر من 90 يوماً عام 2016م.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقال السياسي بحق نشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.