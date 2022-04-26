سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سعر الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-4-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في الجزائر بمختلف العيارات المتداولة، ويبحث عنه الكثير من المتابعين خاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا متابة هذا المقال.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-4-2022

تراجع أسعار الذهب في الجزائر

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، وسط تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-4-2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 8.812 ألف دينار (60.95 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى نحو 7.711 ألف دينار (53.33 دولار).

سعر الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى نحو 6.609 ألف دينار (45.71 دولار).

اسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.140 ألف دينار (35.56 دولار).

سعر الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات الصباحية، تراجعًا إلى نحو 274.055 ألف دينار (1896 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، نحو 61.686 ألف دينار (426.67 دولار).

سعر الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-4-2022

أسعار الذهب عالميًا

وعمقت أسعار الذهب خسائرها، عالمياً، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وهبطت أدنى 1900 دولار وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بفعل تدهور الأوضاع الصحية في الصين بسبب "كورونا" وتشديد قيود الإغلاق هناك.