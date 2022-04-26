إصابات واعتقالات خلال مواجهات واسعة بالضفة المحتلة  

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بصفوف بعض الشبان.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة أريحا، أصيب 3 شبان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوة إسرائيلية خاصة لدى اختطافها أحد الشبان في مخيم عقبة جبر.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن حالة أحد المصابين وصفت بالخطيرة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر شهود عيان أن قوة خاصة متنكرة بزي مدني تسللت إلى المخيم واختطفت أحد الشبان، قبل أن تندلع مواجهات ما أدى إلى إصابة 3 شبان.

وفي سياق المواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب 16 مواطنا بالاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين من محافظتي نابلس وجنين.

وأفاد نادي أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، واعتلقت الأسير المحرر محمد عامر حنايشة، والشاب أسامة الصمادي.

واندلعت مواجهات في البلدة خلال التصدي لوحدة المستعربين، التي رافقت قوات عسكرية راجلة قامت باعتلاء أسطح بعض المنازل ونشر القناصة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنين، فيما رصد نشاط موسع لقوات الاحتلال في محافظة جنين.

وأصابت قوات الاحتلال شابين خلال مواجهات اندلعت في بلدة مسلية بين شبان وجنود الاحتلال الذي اقتحموا البلدة.

ومن بلدة عورتا قضاء نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ندى شراب، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. محمد عامر حنايشة- قباطية جنوب جنين

٢. المحرر يوسف علي كميل- قباطية

٣. المحرر ندي شراب- عورتا جنوب نابلس

٤. حمزة عبد الله طريق- مخيم عقبة جبر بأريحا

٥. محمد حمزة طريق- مخيم عقبة جبر

٦. عبيدان سمارة- بروقين قرب سلفيت