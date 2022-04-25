سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الإثنين 25 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ليسجل 27700 ليرة للشراء و27800 ليرة للبيع، مقابل 28000 ليرة للشراء و28100 ليرة للبيع، أمس بحسب موقع "سفير الشمال".

برنامج سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

ومن البنود التي كشف عنها بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، الاتفاق مع الصندوق على شطب 60 مليار دولار من أموال المصارف اللبنانية في مصرف لبنان وهي للمودعين من أصل 80 مليار دولار، ثم يجري تقييم كل مصرف عامل في السوق اللبنانية منفردا، وكل مصرف يستطيع الاستمرار يتم إعادة هيكلة رأسماله، وكل مؤسسة غير قابلة للاستمرار يتم تصفيتها، وهذا الأمر يلزم مساهمات ضخمة من كبار المودعين لزيادة رأسمال المصارف.

أما بشأن صغار المودعين في البنوك فبموجب الخطة سيتم حماية كل مودع في كل بنك يستطيع الاستمرار، ويرد له المصرف 100 ألف دولار على الأقل بالدولار الطازج من رصيده الموجود قبل 31 مارس/2022/ وآلية التسديد تحدد في وقت، أما الودائع الباقية فسيتم دفعها بـ الليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء وسعر صرف الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء