الحية: الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في القدس وليس أمامنا سوى التصدي لمخططاته

أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية، مساء اليوم الإثنين، أن الاحتلال حاول خداع الوسطاء بزعمه عدم رغبته في التصعيد خلال شهر رمضان.

وقال الحية خلال لقاء متلفز " إن شعبنا ومقاومته أفشلوا مخططات ذبح القرابين داخل باحات الأقصى و استبسال المقدسيين وتهديدات المقاومة أجبرت الاحتلال على منع ذبح القرابين ومنع مسيرة الأعلام"، مؤكداً أن الضفة المحتلة تثور وتغلي ونحن حريصون على إيجاد بيئة مقاومة على أرضها.

وأضاف :" من يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد لنا حقوقنا المسلوبة" لافتاً إلى أن كنيسة القيامة لم تسلم من عدوان الاحتلال المتواصل على مقدساتنا

وتابع :" الخشية من تكرار معركة "سيف القدس" أجبر الاحتلال على وقف عدوان المستوطنين على الأقصى"، مبيناً أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في القدس وليس أمامنا سوى التصدي لمخططاته

وبشأن الأسرى، أشار القيادي في حماس إلى أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يتجرعون العذابات ومن حقهم علينا العمل للإفراج عنهم.