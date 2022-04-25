"تويتر" يحجب حساب السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز

علق موقع "تويتر"، حساب السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، بسبب خطاب يحض على الكراهية.

واتخذت شركة "تويتر"، هذا الإجراء بعد أن قالت إن فيلدرز انتهك قواعدها.

وقال فيلدرز، لموقع الأخبار الهولندية NOS، إن شركة التواصل الاجتماعي أبلغته بأنه انتهك القواعد ضد السلوك البغيض.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، رد فيلدرز على رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أدان أحداث الإسلاموفوبيا في أوروبا، مهاجما الإسلام.

وفي تعليق على الإجراء الذي اتخذه موقع "تويتر"، اعتبر فيلدرز أنه كان يمكن سحب التغريدة المعنية.