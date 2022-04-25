موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القادمة بدوري أبطال أوروبا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، من المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي للعام الجاري 2021- 2022، على استاد الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي، وذلك الساعة العاشرة مساء بتوقيت فلسطين، يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2022، في مباراة ستكون مثيرة للغاية، ومنافسة كبيرة بين فريقين يعدان من أكبر أندية أوروبا، بل والعالم، فسيسعى نادي ريال مدريد الإسباني اللعب بكل طاقات نجومه، والتغلب على مانشستر سيتي في المباراتين ذهابا وإيابا، وضرب موعدا في نهائي المسابقة مع المتأهل من فريقي فياريال وليفربول، بينما يسعى مانشستر سيتي التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بأول لقب له في المسابقة الأوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القادمة بدوري أبطال أوروبا

ويحرص عشاق كرة القدم حول العالم على البحث عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القادمة بدوري أبطال أوروبا.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، لأنها مباراة الموسم بين نجوم كبار ومدربين كبيرين على المستوى الأوروبي، فالمدير الفني لمانشستر سيتي سيحرص على وضع أفضل الخطط لإلحاق الهزيمة بريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويسعى فريق عمل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لنشر موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القادمة بدوري أبطال أوروبا للعام الجاري 2021-2022.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القادمة

وفريقا ريال مدريد ومانشستر سيتي يتصدران منافسها الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز على الترتيب، إن حظوظهما قوية جدا في التأهل إلى المباراة النهائية، فمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا سبق وأن أقصى ريال مدريد سابقا من نصف نهائي البطولة، عام 2020، وهو يلعب مباراة الذهاب على معلبه، إلا أن ريال مدريد ومدربه يعتمدون على عامل الخبرة في خوض المباراة القوية والمهمة، كما إنه سيعتمد على نجومه الذي يعرف كيفية التعامل مع تلك المباريات القوية.

...ذكريات في مانشستر 💭🤗 pic.twitter.com/iLbPuLglDj — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 24, 2022

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ويبحث عشاق الفريقين عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القادمة، كما يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة الوية وتشكيل الفريقين، فهم ينتظرون بدء صفارة انطلاق المباراة على أحر من الجمر، وكلهم مستعدون لمشاهدة تسعين دقيقة من المتعة بين كبيري إسبانيا وإنجلترا، إذ من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية، " beIN SPORTS PREMIUM 1".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

من المتوقع أن يلعب نادي مانشستر سيتي بكل نجومه المتاحين في مواجهته المقبلة مع ريال مدريد، إذ يحاول المجرب بيب جوارديولا وضع أفضل الأسماء والخطط لمجابهة الفريق الملكي المخضرم في هذه البطولة، والحاصل عليها 13 مرة عبر تاريخه.

إيدرسون

زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - كايل ووكر

دافيد سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

رياض محرز - جابرييل خيسوس - رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

أما المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، فسيحاول الفوز على خطط الإسباني بيب جوارديولان ويخطف منه فوزا مهما على ملعب الاتحاد، وانهاء التأهل في البرنابيو، إذ يمكن أن يخوض المباراة بهذه الأسماء التالية: -

تيبو كورتوا

مارسيلو- إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كامافينجا- توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي