لندن تشهد مسيرة لإحياء ليوم القدس العالمي

شهدت العاصمة البريطانية لندن، مسيرة

، بمشاركة حشد كبير من المسلمين ونشطاء المجتمع المدني والتيارات المدافعة عن حقوق الانسان إلى جانب عدد من الناشطين اليهود والمسيحيين المعارضين للكيان الصهيوني.

وقد نُظمت هذه المسيرة بعد انقطاع دام عامين جراء تفشي جائحة كورونا، وقد تجمع المشاركون امام وزارة الداخلية البريطانية رافعين لافتات ورايات مكتوبة بالإنكليزية والعربية دفاعًا عن الشعب الفلسطيني المظلوم، إذ طالبوا بتحرير القدس المحتلة ونددوا بجرائم الكيان الاسرائيلي.

ودانت الحشود الجماهيرية المشارکة الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعیة إلى عولمة الانتفاضة والقضاء التام علی هذا الکیان.

كما طالب المشاركون في هذه المسيرة، بكسر الحصار عن قطاع غزة، رافعين أعلام فلسطين ولبنان وايران ولافتات تطالب بالحرية.

وشاركت مجموعة من حركة "ناطوري كارتا" لليهود الأرثوذكس المناهضين للصهيونية في المسيرة ليعلنوا براءتهم من الجرائم الوحشية التی یرتكبها كیان الاحتلال الصهیونی بحق الشعب الفلسطیني وأحرقوا العلم الصهيوني كما رددوا شعارات معادية للكيان.