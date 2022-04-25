أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 39 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 25/4/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.84 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.20% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.95%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.17% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 39,714 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.46% لتسجل نحو 2,948 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.57% لتسجل نحو 403 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.56% لتسجل نحو 0.7088 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 101 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.15% لتسجل نحو 91 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.02% لتسجل نحو 0.8926 دولار.

انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 1.30% لتسجل نحو 73 دولار.