صحة الاحتلال : ارتفاع وفيات كورونا مجدداً

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة "الإسرائيلية" اليوم، الإثنين 25/4/2022، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 10,670 منذ بداية الجائحة، وهذه حصيلة أعلى بـ12 وفاة قياسا بمعطيات نشرتها الوزارة أمس. ولا يعني ذلك بالضرورة أن المرضى الـ12 توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأن جمع المعطيات حول الوفيات بكورونا يتأخر عادة.

وشُخصت أمس إصابة 3,759 شخصا بالفيروس بعد إجراء 63,475 فحصا لكورونا. ونسبة الفحوصات الموجبة 5.92%.

ويرقد في المستشفيات 594 مريضا بكورونا، بينهم 218 في حالة خطيرة و77 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ويرقد 60 مريضا في حالة متوسطة و316 في حالة طفيفة.

ويبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 27,477 مريضا، بينما إجمالي المتواجدين في حجر صحي بلغ 38,091 شخصا.

قال مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية إنه ستُدرس في الفترة القريبة المقبلة إمكانيات لتسهيل الإلزام بإجراء فحص كورونا للقادمين إلى البلاد، وبضمن ذلك إجراء فحوصات على عيّنات لقسم من القادمين وتقليص قائمة الدول التي يلزم القادمون منها بإجراء فحوصات كورونا. ويدعو قسم من المسؤولين في الوزارة إلى إلغاء فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها بمجرد الوصول إلى مطار بن غوريون في اللد بالكامل.