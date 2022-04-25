بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية " فجر اليوم الاثنين 25/4/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين مع يلي :
١. القيادي في حمـاس المحرر الشيخ خضر الحروب- دورا جنوب الخليل
٢. المحرر الشيخ إسماعيل حسين الحروب- دير سامت جنوب الخليل
٣. المحرر خضر محمد ذيب الحروب- دير سامت
٤. المحرر عيسى محمد ذيب الحروب- دير سامت
٥. المحرر يوسف محمد ذيب الحروب- دير سامت
٦. القيادي في الجهـاد الإسلامي المحرر خليل محمد الخاروف - إذنا غرب الخليل
٧. إياد عواودة- إذنا
٨. المحرر سليم أبو الرب- مسلية جنوب جنين
٩. أمجد الداموني- قباطية جنوب جنين
١٠. المحرر توفيق الحروب- دير سامت
١١. مرشد محمد زعاقيق- بيت أمر شمال الخليل
١٢. محمد مرشد زعاقيق- بيت أمر
١٣. مهند مرشد زعاقيق- بيت أمر
١٤. مجدي مرشد زعاقيق- بيت أمر
الاحتلال يفرج عن الأشقاء خضر وعيسى ويوسف الحروب والشاب إياد العواودة الذين اعتقلهم فجرا