بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية " فجر اليوم الاثنين 25/4/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين مع يلي :

١. القيادي في حمـاس المحرر الشيخ خضر الحروب- دورا جنوب الخليل

٢. المحرر الشيخ إسماعيل حسين الحروب- دير سامت جنوب الخليل

٣. المحرر خضر محمد ذيب الحروب- دير سامت

٤. المحرر عيسى محمد ذيب الحروب- دير سامت

٥. المحرر يوسف محمد ذيب الحروب- دير سامت

٦. القيادي في الجهـاد الإسلامي المحرر خليل محمد الخاروف - إذنا غرب الخليل

٧. إياد عواودة- إذنا

٨. المحرر سليم أبو الرب- مسلية جنوب جنين

٩. أمجد الداموني- قباطية جنوب جنين

١٠. المحرر توفيق الحروب- دير سامت

١١. مرشد محمد زعاقيق- بيت أمر شمال الخليل

١٢. محمد مرشد زعاقيق- بيت أمر

١٣. مهند مرشد زعاقيق- بيت أمر

١٤. مجدي مرشد زعاقيق- بيت أمر

الاحتلال يفرج عن الأشقاء خضر وعيسى ويوسف الحروب والشاب إياد العواودة الذين اعتقلهم فجرا