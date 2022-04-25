إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه الجليل الغربي المحتل

أفادت قناة المنار اللبنانية، الليلة، بوجود أنباء عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان صوب الأراضي المحتلة في الجليل الغربي المحتل.

من جهته، ذكر روبي همرشلاغ، المراسل العسكري لقناة (كان) العبرية، أن سكان الجليل الغربي المحتل، أبلغوا، الليلة، بأنهم سمعوا دوي انفجارات في المنطقة.

وأفاد همرشلاغ، بأن جيش الاحتلال يفحص ما غذا كانت هذه الانفجارات ناجمة عن إطلاق صواريخ من لبنان، فيما تواردت أنباء عن إطلاق صاروخين من لبنان.

وأكد جيش الاحتلال، على سقوط صاروخ شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاقه من لبنان دون تفعيل صافرات الإنذار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة شلومي، سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم تفعيل أي إنذار في المنطقة". وفق زعمه.

وذكرت مصادر عبرية، "أنه قبل بضعة أيام أطلقت صواريخ من غزة على مدينة (إسديروت)، ولم تعترضها القبة الحديدية، واليوم أطلق صاروخين من لبنان ولم تفعل القبة الحديدية، القبة الحديدية نائمة، وهو ما أشعل غضب المستوطنين في المنطقة".

يتبع..