سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 25 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في لبنان، اليوم، مقابل الليرة اللبنانية، حيث يهتم بها الكثير من المتابعين، وبعد زيادة البحث عنها عبر جوجل، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

تراجع أسعار الدولار في لبنان اليوم

تراجع سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات، اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

سعر الدولار في لبنان اليوم

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ليسجل 27700 ليرة للشراء و27800 ليرة للبيع، مقابل 28000 ليرة للشراء و28100 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

خطة الحكومة بالقطاع المصرفي

وكانت انتقادات حادة قد طالت خطة الحكومة اللبنانية المقترح تنفيذها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات بالقطاع المصرفي.

من جانبها، تحفظت الحكومة على تفاصيل الخطة خلال المفاوضات مع صندوق النقد، إلا أن بعض البنود بدأت تتسرب لوسائل إعلام.