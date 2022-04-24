صور.. تفاصيل شماع سيار تسيء لنادي النصر السعودية .. من هي شماغ سيار

تفاصيل شماع سيار تسيء لنادي النصر ، وقد أحدثت تغريدات للمواطنة السعودية اليوم الاحد الموافق 24-4-2022 ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعند جمهور النصر بعدما وصف الجمهور تغريداتها بالمسيئة بحق الفريق ، وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية القصة كاملة ، كما ارفقنا لكم بعض من رد الجمهور وبالأحرى من المشجعيين النصروايين في هذه السطور .

ولا تزال المواطنين يغردون على وسم سيار تسيء للنصر التي صعد في هذه الاثناء قائمة التريند ما بات قضية راي بين صفوف المشجعين ، وبسبب مواصلة الجمهور في البحث عن تفاصيله عبر محركات الانترنت فقد قررنا وضع التفاصيل هنا ، وهي على النحو التالي:

سيار تسيء للنصر

ونشرت شماغ سيار عبر حسابتها على تويتر تغريدات اعتبر البعض أنها مسيئة وجاءت على النحو التالي: فيه اشمغة تنكوي وفيه اندية تنكوي " حيث أحدثت بعدما غضب لدى مشجعي النصر السعودي .

شماغ سيار تسيء لنادي النصر

وغرد آلاف مستخدمي المنصات الرقمية على وسم سيار تسيء للنصر على تويتر ، كان معظمها يوبخ ما صدر من شماغ سيار وجاء منها التالي: شمالي بدوي كتب : " عطوني حسابهم ابشتري منهم شماغ للعيد هذي سيار شكلهم شركة كبيرة الله يرزقهم ما عليكم من الزعولين نحن جمهور واعي مثقف والله يكتب أجركم ويزيدكم من واسع فضله ".

بدوان علق سيار تسيء للنصر : " ما قالوا النصر بس يحبون يعيشون دور المظلومية وان الكل يحاربني ولا في شماغ يحارب نادي يا ثور؟"، خليل كتب : " مع اني نصراوي بس والله تضحك خذوها بروح رياضيه عادي اللي جاب الفكرة سلملي عليه".

هذي إساءة واضحة وانا عن نفسي اراها غير مقبولة ولكن تبقى في الاخير شركه خاصه البلاء من مركز إعلامي يسئ للهلال والاتحاد هذا المفروض الي ننتقده المركز الاعلامي في النصر ماخلى ولابقى اساءات #سيار_تسيء_للنصر — أبو وسام🎶 (@ABOWESA93) April 24, 2022

أحمد أبو حمزة علق : "كل الي حاصل للنادي من طقطقه من أصغر نادي الى اكبر نادي وبرضو من ناس مالها في الكورة من تحت رأس مسلي واعلامه صدقوني بقائه دمار وتصغير للكيان وترك الجماهير تشجيعه وانا الي مستغرب منه الاعضاء الذهبين والداعم ليه ساكتين للمهزلة الي حاصله ولا يتم إقالته قبل الموسم".

يزن عبد العزيز علق : " الي بنشهر لازم يسب النصر و هذا دليل ع ان النصر اكثر شعبيه بآسيا و الوطن العربي النصر دائماً جلب لسعادة والرزق".

من هي شماغ سيار

وهي فتاة سعودية تقطن حاليا في المملكة العربية السعودية وكما أنه تعد مشجعة لنادي الهلال السعودي ، وقد تسبب اليوم بغضب لجمهور النصر .