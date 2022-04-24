"غانتس" يقرر استمرار إغلاق معبر "إيرز" أمام العمال

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، أن وزير حرب الاحتلال بيني غانتس قرر استمرار إغلاق معبر "إيرز" أمام العمال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال :"إن وزير الجيش بيني غانتس قرر استمرار إغلاق معبر "إيرز" بيت حانون شمال قطاع غزة ليومين إضافيين أمام التجار والعمال".

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت معبر "إيرز" أمس السبت، بعد مزاعم "إسرائيلية" بإطلاق صواريخ من المقاومة بغزة تجاه الداخل المحتل خلال الأيام الماضية.

وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً وقصف من قبل طائرات الاحتلال لعدد من مواقع المقاومة، في أعقاب إطلاق صاروخ على بلدة "سديروت" بالداخل المحتل، بحسب مزاعم الاحتلال.

جدير ذكره أنه خلال قصف طائرات الاحتلال لمواقع المقاومة تصدت الدفاعات الجوية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال؛ ما أجبرها على مغادرة أجواء القطاع.