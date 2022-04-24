برشلونة يقترب من جوكر أياكس

اقترب نادي برشلونة، من التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف أياكس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة اقترب من التعاقد مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع أياكس، في الصيف المقبل.



وأشارت إلى أن برشلونة حصل على تقارير بدنية وفنية جيدة عن مارتينيز، كما أن راتب اللاعب منخفض في أياكس، لذا فإن الصفقة لن تمثل أزمة للبارسا إذا توصل إلى اتفاق مع النادي الهولندي.



وأوضحت أن برشلونة يخطط لإدماج أكثر من لاعب شاب في صفقة مارتينيز لإقناع أياكس.

وذكرت أن أحد ممثلي مارتينيز كان يبحث عن شقة له مؤخرًا في برشلونة، في إشارة واضحة إلى مستقبل اللاعب الأرجنتيني.



وقالت "موندو ديبورتيفو" إن جوردي كرويف، عضو مجلس إدارة برشلونة، أجرى بالفعل اتصالات بشأن صفقة مارتينيز.



ويلعب مارتينيز كمدافع، كما أنه يستطيع أداء دور الظهير الأيسر كبديل لجوردي ألبا في برشلونة.