"الصحة بغزة" تنشر تقريرها الأسبوعي الخاص بجائحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد فحص 766 عينة خلال أسبوع (17-23) أبريل/نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإسبوعي أن 276 حالة تعافٍ جديدة سجلت، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 247366 منذ انتشار الجائحة في القطاع.

وبحسب "الصحة"، بلغ إجمالي الوفيات 1976، وتراكمي المصابين 249602، بينما الحالات النشطة 260 حالة.

فيما بلغت عدد جرعات اللقاح التي أُعطيت للمواطنين 1957960، فيما بلغت نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح 33.3% من أصل نسبة مستهدفة تبلغ 55.8%.