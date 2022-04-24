بالفيديو والصور "كعك الخير" يُحضر بأنامل نسوة من رفح بكل حب لإدخال الفرحة على الفقراء !

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:03 م
24 ابريل 2022
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أيام قليلة تفصلنا على عيد الفطر السعيد ، ليحل علينا ويدخل الفرحة والسرور على كافة الأسر الفلسطينية ، حيث يظهر التعاضد والتكاثف السمة الأبرز بين المواطنين لتبرز في أحيان عدة لجان وتجمعات نسوية لإدخال الفرحة على الأسر الفقيرة ، سواء بتجميع الكسوة وتحضيرها أو الكعك  وتحضيرات العيد أو غيرها من الامور التي قد تدخل الفرحة على العائلات الفقيرة، التي دفعت ثمن الحصار ، بالإضافة الى المتضررين من عدم دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية.

خلية نحل

"مجموعة في النسوة تجمعن في مكان واحد ، تتعالي الضحكات والأصوات و قرعات ترتيب ولف كعك العيد ، في مكان اشبه بخلية نحل ، لإتمام كمية الوجبات الكبيرة التي يتم تحضيرها ... تُوزيع النسوة أنفسهن على عدة طاولات بين العجن وتقطيع التمر ولف التمر والحشوة ، الى مرحلة خبز الكعك ليليها رص الكعك وتوزيعه وترتيبه في علب صغيرة .

تجمع مبادرون رفح عاد للعام الثالث يُبدع في إدخال الفرحة على الاسر الفقيرة ، حيث قالت "منى" أحدى المشرفات على تجمع مبادرون ، ان التجمع أخذ على عاتقه إدخال الفرحة على الاسر الفقيرة وخاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد .

متطوعات متخصصات

وبينت لـ"فلسطين اليوم" قيام متطوعات متخصصات في الكيكة والكعك بتحضير الكعك منذ الصباح وفقا لعادتنا وتقاليدنا، موضحاً ان المبادرة التي نقوم بإعدادها مستمرة منذ 3 سنوات لتقديم الكعك للعائلات الفقيرة والأسر المتعففة في مدينة رفح التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة بالإضافة للعائلات التي حرمت من مخصصات الشؤون الاجتماعية .

وقالت ان النسوة يتجمعن في هذا المكان بكل حب لصناعة الكعك بهدف إدخال الفرحة على ملامح العائلات الفقيرة التي لا تستطيع شراء او تحضير الكعك .

واشارت ان تجمع مبادرون ، وبعد الأثر الكبير الذي أدخله على العائلات السنوات الماضية اصرت على ادخال الفرحة واسعاد العائلات الفقيرة .

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