بالصور غزة: حركتا الجهاد وحماس تنفذان سلسلة زيارات للشهداء القادة من الحركتين

نظمت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس بمحافظة غزة، زيارات لعوائل عدد من شهداء الحركتين بالمحافظة، وذلك في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ العمل المشترك.

وشارك في الزيارات التي نظمت أمس، عديد القيادات من الحركتين، حيث شملت منازل الشهداء القادة بهاء أبو العطا، وباسم عيسى، وهاني إرحيم، وجمال الزبدة، وأحمد أبو حصيرة، ووليد شمالي .

وقد عكست الزيارات أجواء إيجابية طيبة ، كما جرى خلال الزيارة استعراض مناقب الشهداء وأهمية الإرث الذي تركوه لأبناء شعبهم وللمجاهدين من خلفهم، بعدما قدموا كل ما لديهم جهاداً وفداءً لمشروع المقاومة والتحرير.

وأكدت الحركتان على أن هذه الزيارات تأتي في شهر رمضان المبارك للتهنئة بالشهر الفضيل، وللتأكيد على أهمية الاستمرار بالتواصل مع عوائل الشهداء التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل حرية فلسطين، كما أنها تأتي جماعية للتأكيد على العمل المشترك الذي يجري على كافة المستويات بين الجهاد وحماس بما يعزز حضور المقاومة.













































