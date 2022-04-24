الشعبية ترد على رسالة المفوض العام "للأونروا"

ردت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على الرسالة التي وجهها المفوض العام لـ"أونروا" للاجئين، بإمكانية "بالقول " أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن الأونروا" بالخطيرة، وتُمهد لتصفية حق عودة اللاجئين.

واعتبرت "الشعبية"، أن هذه التصريحات لا يمكن تبريرها، فاستمرار عمل "أونروا" وفقاً لقرار إنشائها خطٌ أحمرٌ لا يمكن العبث فيه.

ودعت المفوض العام إلى التراجع عن هذه التصريحات، وتسخير كل جهوده في تجنيد الأموال اللازمة لاستمرارية عمل "أأونروا"، بعيداً عن استخدام الأزمة المالية كشماعة وفزاعة لتمرير قرارات سياسية.

ودعت "الشعبية"، الفلسطينيين إلى تبني موقف موحد وضاغط يرفض ما جاء في رسالة المفوض العام، والوقوف بحزم ومسؤولية مع أي محاولات مشبوهة تستهدف "أونروا" ومسؤولياتها تجاه اللاجئين.