بالفيديو والصور ريال بيتيس بطل لكأس إسبانيا على حساب فالنسيا

توج ريال بيتيس بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على فالنسيا بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم ريال بيتيس عن طريق نجمه بورخا إيغليسياس في الدقيقة الـ 11، بينما عادل فالنسيا النتيجة في الدقيقة الـ30 عن طريق هوغو دورو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لريال بيتيس بنتيجة 5-4.

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها ريال بيتيس بكأس ملك إسبانيا منذ 17 عاما والثالثة في تاريخه بعد عامي 2005 و1977، في المقابل فشل فالنسيا في إضافة كأس الملك التاسع إلى خزائنه.

Bellerin ➡️ Borja



Real Betis take the lead in the Copa Del Rey final! pic.twitter.com/IOmIaW0FZn — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022

Hugo Duro brings Valencia level with a wonderful chip👏 pic.twitter.com/NwK3HlN9ya — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022

REAL BETIS WIN COPA DEL REY ON PENALTIES 🏆



Look how much it means to them ⚪️🟢 pic.twitter.com/VfMybGPChH — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022

Real Betis win the Copa del Rey for the first time in 17 years 💚🤍 pic.twitter.com/UfCyVym5OZ — B/R Football (@brfootball) April 23, 2022