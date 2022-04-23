أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 23-4-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:39 م
23 ابريل 2022
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أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 23-4-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في الأردن اليوم، وبمختلف العيارات، حيث يهم شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 23-4-2022

سعر الذهب في الاردن

وبعد زيادة عمليات البحث عن سعر الذهب في الأردن من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة أسعار الذهب تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 23-4-2022

سعر الذهب في الاردن

ونقدم لكم في الجدول الآتي، أسعار الذهب في الأردن:

وحدة الذهب  دينار أردني دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 44.08 دينار $62.17
سعر الذهب عيار 22 40.41 دينار $56.99
اسعار الذهب عيار 21 38.57 دينار $54.40
اسعار الذهب عيار 18 33.06 دينار $46.63
سعر الذهب عيار 14 25.71 دينار $36.26
سعر الذهب عيار 12 22.04 دينار $31.08
اسعار أوقية الذهب 1,371 دينار $1,933
اسعار جنيه الذهب 308.56 دينار $435.18
اسعار كيلو الذهب 44,079 دينار $62,167

 

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