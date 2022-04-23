الراصد الجوي: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليومين المقبلين

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم السبت، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في اليومين المقبلين لتصبح أكثر اعتدالاً.

وتنبأ الراصد العلامي، أنه لا يستبعد حدوث هطولات مطرية سريعة في بعض المناطق المحدودة.

وكانت توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ، غداً الأحد 24-4-2022، إنخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء دافئة نهاراً الى حارة نسبياً نهاراً، وتتهيأ الفرصة لتشكل سحب محلية ماطرة في بعض المناطق خصوصاً شرق وجنوب البلاد لبعض الوقت خصوصاً فترة الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل تسود اجواء مائلة للبرودة بشكل عام، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 25-4-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبياً نهاراً بوجه عام، وتتشكل سحب متفرقة في السماء، مع فرصة لتشكل سحب محلية ماطرة في بعض المناطق خصوصاً شرق وجنوب البلاد لبعض الوقت، الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الثلاثاء: 26-4-2022

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أعلى بقليل، ويسود جو صيفي معتدل نهاراً ، في حين يسود جو مائل للبرودة في الجيال ليلاً. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.