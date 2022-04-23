موعد عيد الفطر في فرنسا 2022، على الرغم من قلة فئات وأعداد المسلمين في فرنسا كونها تعد بلدا غير مسلم، إلا أن المسلمين في ذلك البلد الأوروبي، يشرعون للبحث عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد، فهم يهتمون بإحياء المناسبات الدينية، على الرغم من قلة أعدادهم، إلا إنهم يجتمعون ويهنؤون بعضهم بعضها، فهم لا يفوتون تلك الفرصة العظيمة، وإحياء طقوسها المتعارف عليها بينهم، وخاصة أنه العيد الأول لدى المسلمين بعد صيام شهر رمضان كاملا.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في فرنسا

وعلى الرغم من أن فرنسا تُحارب الإسلام والمسلمين باستمرار، إلا أن المسلمين فيها يحرصون على البحث عن موعد عيد الفطر في فرنسا 2022، فمناسبة عيد الفطر السعيد تعد من أبرز وأهم المناسبات التي تهم المسلمين في جميع أنحاء الأرض، فهم يستعدون لاستقبال العيد بعد الانتهاء من صيام أيام شهر رمضان المبارك، فيحرصون على استقبال أول أيام العيد بالتهاني والتبريكات، وارسال التهاني لبعضهم البعض من خلال مواقع التواصل أو عبر أجهزة الموبايل، كما إنهم يتبادلون الزيارات والتهنئة، كما إنهم يحرصون على الاطلاع على موعد صلاة العيد، إضافة إلى الأجواء الجميلة التي تُسعد الأطفال، لهذا نرصد لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في فرنسا.

متى عيد الفطر 2022 في فرنسا

ويحتفل المسلمون في عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، إذ إنهم يحيون طقوسا جميلة، تبدأ من الزيارات والتهنئة، وخاصة أن الأطفال يحصلون على عيديات من أقربائهم، وذويهم، وترسم الفرحة على وجوههم، كما أن العائلات والأسر تقوم بتنظيم رحلات إلى أماكن ترفيهية، وخاصة البحر مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن، والمطاعم المفتوحة والمغلقة، لهذا يحرصون على معرفة متى عيد الفطر 2022 في فرنسا، وخاصة عند الأطفال الذين يعولون عليه لجمع الأموال مع أقاربهم وأهاليهم، ويلهون على الأراجيح ومختلف أنواع وأشكال الألعاب.

كم يوم باقي على عيد الفطر في فرنسا

ولأن هذا الملف يهم ملايين المسلمين حول العالم، وفي فرنسا على وجه الخصوص، فإنه وفق المرصد الفلكي، أول يوم عيد الفطر السعيد للعام 2022-1443 هجري، سيكون يوم الإثنين الموافق 02 مايو 2022- 01 شوال 1443، إلا أن أول أيام العيد السعيد يثبت بعد روية هلال العيد من مصادر موثوقة.