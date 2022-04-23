إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 23 ابريل 2022، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز" خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5718 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5608.

وأوضحت، أن المغادرين توزعوا إلى 5606 مواطنين و47 أجنبياً، و65 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 5517 مواطناً، و38 أجنبياً، و49 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.



