يوفنتوس يسعى لضم دي ماريا

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" :"إن يوفنتوس ينوي التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم سان جيرمان، في صفقة مجانية بالصيف القادم".

وأضافت الشبكة:" أن عقد دي ماريا مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيرةً إلى أن اللاعب لن يجدد عقده مع الفريق الفرنسي".

وأكدت، أن يوفنتوس فتح خط مفاوضات مع وكيل أعمال دي ماريا، لافتةً إلى أن النجم الأرجنتيني سيكون سعيدًا إذا حصل على عقد لمدة عام أو عامين.

وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس يرى أن دي ماريا هو البديل المناسب لمواطنه باولو ديبالا، الذي تأكد رحيله عن السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الحالي.

جدير ذكره أنه شارك دي ماريا (34 عامًا) في 26 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، بإجمالي عدد دقائق بلغ 1644 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين.