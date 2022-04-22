مصرع 6 أشخاص بحريق في روسيا

لقي 6 أشخاص مصرعهم، أمس الخميس، في حريق كبير قرب العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت السلطات الروسية، بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق كبير، أمس، في معهد للأبحاث العسكرية في "تفير"، على بعد 160 كيلومترا من موسكو.

وقالت وكالة الأنباء الروسية :"إن ستة أشخاص قتلوا وجرح 21 آخرون في الحريق".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مستشفى تفير الإقليمي، قوله :"إن عدداً من الجرحى نقلوا إلى المستشفى وثلاثة منهم في العناية المركزة".

ولفتت إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون سبب الحريق تماس الأسلاك الكهربائية في المبنى.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية :"يُجري المعهد خصوصاً أبحاثا تتعلق بالدفاع الجو - فضائي الروسي، فضلاً عن تطوير أنظمة دفاع جديدة مضادة للطائرات".

ويُشار إلى أنه تشهد روسيا باستمرار حرائق عنيفة غالباً ما يكون سببها تماس الأنظمة الكهربائية أو عدم التزام معايير السلامة.