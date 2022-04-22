الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو صيفياً عادياً وحاراً نسبياً في وقت الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية.

وليلاً يسود جو منعش الى أبعد مدى ومائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 23-4-2022

يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو حاراً نهاراً في مختلف المناطق بحدة أقل في المناطق الجبلية نهاراً. ومع ساعات السماء يعود الجو منعشاً ولطيفاً مع حاجة لجاكيتات خفيفة في المناطق الجبلية. الرياح تكون متقلبة الإتجاه . والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 24-4-2022

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ، ويعود الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 25-4-2022

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو صيفي الى حد كبير في ساعات النهار ويسود جو مائل للبرودة في الجيال ليلاً مغ جو منعش. في المناطق الغورية يسود جو حار الى شديد الحرارة. الرياح تكون غربيى الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الثلاثاء: 26-4-2022لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويسود جو مشابه تماماً لليوم الذي سبقه، ويسود جو صيفي الى حد كبير في ساعات النهار ويسود جو مائل للبرودة في الجيال ليلاً مغ جو منعش. في المناطق الغورية يسود جو حار الى شديد الحرارة. الرياح تكون غربيى الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.