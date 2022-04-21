موعد عيد الفطر 2022 في اليمن، بدأ العد التنازلي لاستقبال أول أيام عيد الفطر السعيد للعام الجاري 1443 هجري، فالمسلمون في جميع أنحاء العالم يبحثون عن موعد أول أيام عي الفطر السعيد، فهم يستقبلون العيد بالتهاني والتبريكات وتبادل رسائل وصور التهنئة بالعيد، وتبادل التهاني والزيارات بين الأقارب والجيران والأهل والأحباب، فهو يعد أول العيدين الذين يحظى بهم المسلمين، ثم يأتي بعد ذلك عيد الأضحى المبارك، لكن عيد الفطر له طقوس خاصة يمارسها المسلمون في جميع أنحاء الأرض.

موعد عيد الفطر في اليمن

ويهتم المسلمون في اليمن البحث عن موعد عيد الفطر 2022 في اليمن، فهو من المناسبات المهمة التي يبحث عنها المسلمون، فهم يحرصون على استقبال العيد بمظاهر البهجة التي يقوم بها المسلمين لاستقبال عيد الفطر الذي يأتي بعد فترة الصوم ويعد فرحة كبيرة لجميع المسلمين، لهذا يبحث اليمنيون عن موعد عيد الفطر في اليمن، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرصد لكم موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق المرصد الفلكي، لكن ثبوت العيد يمكن بعد رؤية هلال شهر شوال.

متى عيد الفطر في اليمن 2022

ومن المتوقع أن يكون موعد تحري هلال قدوم شهر شوال وبدء ليلة العيد في صنعاء باليمن في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة، وقال علماء الفلك أنه يصعب التحري على الهلال ورؤيته بعد أن تغيب الشمس في يوم الجمعة، وكلها توقعات فلكية، لكن يثبت العيد فقط عند رؤية هلال شهر شوال، وغير ذلك لا يمكن الاستدلال من أي شيء آخر، لهذا يبحث اليمنيون عن متى عيد الفطر في اليمن 2022.

كم يو باقي على عيد الفطر في اليمن

وتختلف بعض البلدان فيما بينهما، بخصوص حلول أول أيام عيد الفطر السعيد، كما اختلفوا في صوم أول يوم رمضان 1443 هجري، لذلك قالوا بأن يوم الاثنين سيكون متممًا لنهاية شهر رمضان المبارك الذي يوافق 2 مايو 2022، وسيكون يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022 هو أول أيام شهر شوال، وأول يوم في عيد الفطر للمسلمين في اليمن.