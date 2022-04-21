موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الخميس.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، ينتظر محبو متابعو كرة القدم الأوروبية بشكل عام وعشاق نادي برشلونة بشكل خاص، مباراة برشلونة وريال سوسيداد ضمن الجولة الـ 33 لبطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى للعام الجاري 2021-2022، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس 21 ابريل 2022، على استاد انويتا، ملعب ريال سوسديداد، ويعيش فريق برشلونة مرحلة غير مستقرة من حيث الأداء والنتائج، إذ أنهم تلقوا خسارة من نادي قادش الذي يحتل مراتب متأخرة من مسابقة الدوري الإسباني، كما أنهم خرجوا من نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي على يد فريق فرانكفورت الألماني.

We keep working 💪 pic.twitter.com/t3bLm1ihIx — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 19, 2022

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وحتى بعد الخسائر المتتالية والنتائج المخيبة للآمال، يبقى عشاق نادي برشلونة يبحثون عن موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الخميس.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، فهم يحرصون على مؤازرة فريقهم وتشجيعه، وخاصة أنهم يعتبرون أن ما يمر به الفريق مرحلة بناء ليس إلا، وهذا الموسم ليس المناسب لحصد الألقاب، لأن المدير الفني تشافي هيرنانديز استلم فريق مفكك يحتل مراتب متدنية من بطولة الدوري الإسباني، وهو ما يعمل على إصلاحه، لها تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، حتى تتابعون المباراة القادمة.

𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐆𝐄𝐓 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐔𝐏 pic.twitter.com/flC0e5ZX0y — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2022

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الخميس

فريق برشلونة تلقى صفعة قاسية في الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وذلك بعد الخسارة بهدف دون رد أمام قادش على ملعبه وبين جماهيره، وهو ما جمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الحالي للترتيب.

G⚽️AL OF THE DAY

🔙 Four years ago, @andresiniesta8 scored his last goal with Barça

🏡 #MadeInLaMasia pic.twitter.com/uUAQpSFxwp — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2022

التشكيل المتوقع لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة والقنوات الناقلة

وفي ذات السياق، يحرص نادي ريال سوسييداد إلى التقدم أكثر في جدول مسابقة الدوري الإسباني "الليغا"، والتقدم إلى المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2022- 2023، فهو حاليا يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، والفوز بنقاط مباراة برشلونة قد يكون هامًا في سعيه لبلوغ المربع الذهبي، لهذا يبحث عشاق الفريقان عن التشكيل المتوقع لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة والقنوات الناقلة، لمشاهدة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، التي تحتل تمتلك حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، أو مشاهدة المباراة عبر راب بث مباشر.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد ريال سويداد

ومن المقرر أن يدخل فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المباراة ضد ريال سوسيداد اليوم الخميس بكل عناصر ونجومه المتاحين، فمن المتوقع أن يخوض المباراة بهذه الأسماء.

تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - إريك جارسيا - داني ألفيش

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

أما ريال سوسيداد الذي يحرص على حصد النقاط الثلاثة، من فم نادي برشلونة، فإنه سيخوض هذه المباراة التي يعتبرها من أهم المباريات، بكل نجومه وطاقاته وخططه، حتى يتسنى له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

أليكس ريميرو

أندوني جوروسابيل - إيجور زوبيلديا - روبين لو نورماند - دييجو ريكو

ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - رافينيا

دافيد سيلفا

أليكساندر إيساك - أليكساندر سورلوث