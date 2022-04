موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الخميس.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، ينتظر محبو متابعو كرة القدم الأوروبية بشكل عام وعشاق نادي برشلونة بشكل خاص، مباراة برشلونة وريال سوسيداد ضمن الجولة الـ 33 لبطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى للعام الجاري 2021-2022، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس 21 ابريل 2022، على استاد انويتا، ملعب ريال سوسديداد، ويعيش فريق برشلونة مرحلة غير مستقرة من حيث الأداء والنتائج، إذ أنهم تلقوا خسارة من نادي قادش الذي يحتل مراتب متأخرة من مسابقة الدوري الإسباني، كما أنهم خرجوا من نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي على يد فريق فرانكفورت الألماني.

وحتى بعد الخسائر المتتالية والنتائج المخيبة للآمال، يبقى عشاق نادي برشلونة يبحثون عن موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم الخميس.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، فهم يحرصون على مؤازرة فريقهم وتشجيعه، وخاصة أنهم يعتبرون أن ما يمر به الفريق مرحلة بناء ليس إلا، وهذا الموسم ليس المناسب لحصد الألقاب، لأن المدير الفني تشافي هيرنانديز استلم فريق مفكك يحتل مراتب متدنية من بطولة الدوري الإسباني، وهو ما يعمل على إصلاحه، لها تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، حتى تتابعون المباراة القادمة.

فريق برشلونة تلقى صفعة قاسية في الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وذلك بعد الخسارة بهدف دون رد أمام قادش على ملعبه وبين جماهيره، وهو ما جمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الحالي للترتيب.

