فصائل: استهداف الاحتلال لغزة يزيد إصرار المقاومة على مواصلة الدفاع عن القدس

أكدت فصائل فلسطينية، فجر اليوم الخميس، أن استهداف الاحتلال لقطاع غزة، يزيد إصرار المقاومة على النضال، ولن يؤثر على مواصلة الدفاع عن القدس.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قالت أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط، ولا يعرف كيف يتصرف تجاه موقف المقاومة البطولي الذي أظهرته بوقوفها ومساندتها لأهلنا المرابطين في القدس.

وأضاف القيادي طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم الحركة عن الضفة الغربية، في تصريحات تلفزيونية تعقيبا على العدوان "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، إن الاحتلال يريد أن يرد اعتباره ويعيد هيبته، في ظل جاهزية المقاومة وأنها في انعقاد مستمر، إضافة إلى وقفة أبناء شعبنا في التصدي لقطعان المستوطنين في الأقصى.

وأكد عز الدين، أن حالة من الإرباك الأمني والسياسي تعيشها حكومة الاحتلال، مبينًا أن هذا الإرباك سيجر المنطقة إلى تصعيد خطير.

وشدد: "خيارات المقاومة مفتوحة، وقد أعلنت حركة الجهاد أنها لن تتخلى عن واجبها المقدس في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وأهلنا بالضفة والقدس".

وأوضح القيادي عز الدين، أن موقف حركة الجهاد الإسلامي، أنها على أتم الجاهزية، مشيرًا إلى أن هذا الذي أكدت عليه الحركة أنها ستقوم بواجبها مهما كانت الظروف.

كما أكد: "الاحتلال يجب أن يعي أنه يتحمل مسؤولية ما يجري، ومسؤولية نتائجه؛ لأنه من بدأ بالحرب على أرضنا وقدسنا".

وتابع بالقول: "فصائل المقاومة أكدت أنها جاهزة لكل السيناريوهات في التصدي للعدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا، وإذا فرضت الحرب فالمقاومة جاهزة".

وبين القيادي عز الدين: " معركة "سيف القدس' السابقة أكدت وحدة المقاومة في غزة والضفة والداخل، وأن أي معركة قادمة لن تكون كسابقتها، والاحتلال يخشى فتح جبهة جديدة في غزة، فالضفة على بركان ساخن، وهناك انتفاضة حقيقية في القدس، وأي مواجهة ستشعل الشارع الفلسطيني بشكل كبير".

وأوضح أن الاحتلال يحاول تهدئة الأوضاع، مشيرًا إلى أن ما يقوم به من ردات فعل هو محاولة ترميم لما تعرض له من العمليات البطولية داخل العمق الصهيوني، مستدركًا :" المنظومة الأمنية الصهيونية مرغت في التراب، وضربت على يد كتيبة جنين وعلى أيدي الفدائيين في النقب والخضيرة وتل أبيب".

كما شدد القيادي عز الدين أن الاحتلال بمحاولته المواجهة مع غزة سيكون مصيره الفشل، لافتًا أن قوى المقاومة ستكون له بالمرصاد.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، ‏أن القصف الإسرائيلي على قطاع غـزة سيزيد من إصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته على مواصلة النضال، وتصعيد إسناد القدس، وحماية المقدسات مهما بلغت التضحيات، منبهاً أن هذه المعركة لا تحتمل إلا نهاية واحدة وهي انتصار الفلسطينيين، وتحقيق أهدافه بالتحرير والعودة.

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، في بيان صحفي، قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، محاولة للتغطية على فشله ورضوخه، لإرادة الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة.

وأوضح أن المقاومة فرضت على الاحتلال تغيير طريق مسيرة الأعلام التابعة للمستوطنين الصهاينة، وأجبرته على منع ذبح القرابين "‫الأقصى"، وتصدت لمحاولات الاستفراد بجنين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بكل قواه ومقاومته، يسجل نقاطاً إضافية على طريق الانتصار.

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي، أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، والشعب الفلسطيني حسم خياراته بأنه لا يمكن التصدي للمحتل إلا بالمقاومة بكل أشكالها، وأدواتها، وأساليبها.

وشددت على أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، وأرضه، وقدسه، وحقوقه، وكرامته الوطنية، وهويته الفلسطينية، مؤكدةً أن مقاومة الاحتلال حق مشروع ومكفول للشعب الفلسطيني.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد واستمرار العدوان، مؤكداً أن الإجرام الإسرائيلي هو سبب التوترات والاشتعال.

وشدد الأزبط في تصريح صحفي، أنه على الوسطاء الضغط بشكل جدي للجم اعتداءات الاحتلال عن كل الأشكال العدوانية والاقتحامات لـ "الأقصى"؛ لأن المقاومة قالت كلمتها بأن القدس خط أحمر.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية عنيفة طالت مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن الطيران الحربي "الإسرائيلي" استهدف موقعًا للمقاومة الفلسطينية في المحافظة الوسطى بعدد من الصواريخ.

وأوضح أن الاحتلال استهدف نفس ذات المكان بنحو 10 صواريخ، مشيرًا إلى أن النيران تشتعل في الموقع.

وأكد مراسلنا، أن أضرار مادية كبيرة لحقت بمنازل المواطنين جراء القصف العنيف، مشيرًا إلى أنه يرد وقوع إصابات بشرية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على موقع للمقاومة الفلسطينية بعدة صواريخ جنوب مدينة غزة.

ولفت أن ️المضادات الأرضية التابعة للمقاومة اطلقت النيران الكثيفة على طيران الاحتلال جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، عقب اطلاق المقاومة نيران رشاشاتها تجاه غلاف غزة.