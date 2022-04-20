الصين تستخدم المروحيات لمكافحة كورونا والإعلان رسمياً عن وجود وفيات

تواصل الصين مكافحة جائحة كورونا في مدينة شنغهاي، وبدأت تستخدم المروحيات لتعزيز تلك الجهود وزيادة سرعة الاستجابة لمكافحة الوباء.

ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصينية في مدينة شنغهاي بدأت تستخدم المروحيات في نقل عينات الحمض النووي إلى المختبرات في المناطق القريبة بسرعة كبيرة مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بفضل استخدام المروحيات في نقل عينات الحمض النووي أصبح معدل العينات التي يتم إرسالها إلى المختبرات القريبة من المدينة يوميا يصل إلى نحو 50 ألف عينة بصورة تساهم في سرعة محاصرة الوباء.

وأعلنت شنغهاي، يوم الاثنين، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وفيات كورونا رسميا منذ إغلاق المدينة الذي بدأ منذ أسابيع.

مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920,

وفرضت السلطات الصينية إغلاقا على المدينة منذ مارس/ آذار الماضي وألزمت سكان المدينة الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم