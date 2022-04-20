الطقس: توقعات بسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً نهاراً بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفًا نهاراً باردًا نسبياً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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