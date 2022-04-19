4 فوائد عجيبة للمكسرات

تعد المكسرات واحدة من أكثر الأطعمة التي لا يختلف اثنان على فوائدها الصحية المذهلة للجسم، بما في ذلك للقلب والذاكرة.

والمكسرات غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية صحية أخرى.

فوائد المكسرات الأكثر وضوحا:

1 تحد من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

قامت مجموعة دولية من الباحثين نُشرت دراستهم في مجلة "BMC Medicine" بتحليل 29 دراسة تناولت استهلاك المكسرات واستطلعت 800000 شخص.

وجدت النتائج التي توصلوا إليها فوائد كبيرة لتناول المكسرات. ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون حفنة من المكسرات (حوالي 20 غراما) يوميا، بغض النظر عن نوعها، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 في المائة مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولون المكسرات على الإطلاق.

تم دعم هذه النتائج من خلال الأبحاث السابقة، ولكن ما وجده الباحثون الآن هو أن المكسرات ساعدت أيضا في مكافحة السرطان. وفقا للدراسة، فإن أولئك الذين تناولوا حفنة من المكسرات كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 15 في المائة و22 في المائة أقل عرضة للوفاة المبكرة من أولئك الذين لم يأكلوا المكسرات يوميا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين تناولوا حفنة من المكسرات قللوا من خطر الوفاة من أمراض الجهاز التنفسي بمقدار النصف، وقللوا من فرص الإصابة بمرض السكري بنسبة 40 في المائة.

2 منع الخرف

وجدت دراسة واسعة النطاق أن تناول المكسرات من سن الأربعين فصاعدا قد يساعد في منع الخرف في وقت لاحق من الحياة.

تابع باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية ما يقرب من 17000 شخص بين عامي 1993 و2016، وقاموا أولا بتقييم نظامهم الغذائي ومن ثم وظائفهم المعرفية.

ووجدوا أن الأشخاص الذين بدأوا في تناول المكسرات في الأربعينيات من العمر مرتين في الأسبوع أو أكثر كانوا أقل عرضة بنسبة الخمس للإصابة بمشاكل في الذاكرة عندما تجاوزوا سن الستين، مقارنة بأولئك الذين تناولوا المكسرات أقل من مرة واحدة في الشهر.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Age and Aging"، أن أولئك الذين تناولوا المكسرات مرة واحدة في الأسبوع واجهوا نفس الفائدة تقريبا، حيث كانت مخاطرهم أقل بنسبة 19 في المائة لضعف الوظيفة الإدراكية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر.

3 تساعد في الحفاظ على الوزن

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن زيادة استهلاك المكسرات يوميا يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة "BMJ Nutrition، Prevention & Health"، جمعت وحللت معلومات عن الوزن والتغذية والتمارين الرياضية بين ثلاث مجموعات من الناس: 51،529 طبيبا ومهنيا صحيا، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاما، و121،700 ممرضا، تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عاما، و116686 ممرضة تتراوح أعمارهن بين 24 و44.

لأكثر من 20 عاما من المتابعة، طُلب من المشاركين الإشارة إلى أوزانهم كل أربع سنوات، وعدد المرات التي تناولوا فيها في العام السابق حصة (28 غراما) من المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني وزبدة الفول السوداني.

تم تقييم متوسط ​​الممارسة الأسبوعية، والتي تضمنت المشي والركض وركوب الدراجات والسباحة وحتى البستنة، كل عامين من خلال استبيان.

أظهرت النتائج أن زيادة استهلاك المكسرات بمقدار نصف حصة فقط (14 غراما) يوميا كان مرتبطا بانخفاض خطر اكتساب رطلين أو أكثر في أي فترة مدتها 4 سنوات. وارتبطت زيادة نصف الجرعة اليومية في استهلاك المكسرات بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 15 في المائة.

4 تساعد في إطالة العمر

أفاد باحثون في جامعة هارفارد بأن تناول خمس حصص أو أكثر من المكسرات أسبوعيا قد يوفر أكبر زيادة في متوسط ​​العمر المتوقع.

أظهر تناول خمس حصص أو أكثر من المكسرات أسبوعيا ارتباطا بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 14 بالمائة.

وجد مؤلفو الدراسة أيضا انخفاضا بنسبة 25 في المائة في خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة 1.3 سنة في متوسط ​​العمر المتوقع مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون المكسرات مطلقا.

كما أن تناول حصتين إلى أربع حصص من المكسرات أسبوعيا مفيد جدا؛ ووجدت الدراسة أنه يساهم في تقليل مخاطر الوفاة بنسبة 13 في المائة لأي سبب، وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 4 في المائة وزيادة بمقدار سنة واحدة من العمر.

وقال مؤلفو الدراسة إن تناول نصف حصة من المكسرات يوميا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 12 بالمائة وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26 بالمائة.