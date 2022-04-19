أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، يبحث المواطنون الجزائريون عن سعر الذهب في الجزائر، إذ يهتم عدد من الفئات في الجزائر للاطلاع على سعر الذهب بكل عياراته المتاحة في الأسواق، ومنهم تجار الذهب والمستثمرون، والمدخرون بالملاذ الآمن، وكذلك المقبلون على الزواج، ومن يريدون شراء أو بيع الذب من مدخراتهم، وكذلك أصحاب محال بيع وشراء الذهب في البلاد، وتختلف أسعار عيارات الذهب عن بعضها، فسعر الجرام من عيار 21 يختلف عن سعر الذهب من عيار 18 أو عيار 24، الذي يعد ذهبا خالصة- سبيكة-، لهذا يهتم المواطنون في الجزائر بالاطلاع على الأسعار بشكل يومي.

سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء

وتتجه أنظار المواطنون في الجزائر مطلع كل صباح على أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022، وذلك في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والذي ألقى بظلاله، وتسبب بغلاء معظم السلع على المستوى العالمي، وهو ما يدفع المواطنين الجزائريين بالبحث عن سعر الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء فيما يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بشكل يومي عبر موقعها الإلكتروني، لوضع متابعيها في صورة كل جديد يطرأ على هذا الوضع.

سعر جرام الذهب في الجزائر اليوم

ويبحث المواطنون في الجزائر باستمرار وكل ساعة، عن سعر جرام الذهب في الجزائر اليوم، كونها مهمة بالنسبة لعشرات الآلاف من المواطنين والتجار وأصحاب محال ومصانع الذهب، ووفق شاشات البورصة العالمية، فإن أسعار الذهب انخفضت اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022 في الجزائر، وذلك تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

ويهتم الناس في الجزائر البحث عن سعر الذهب عيار 21، لأنه العيار الدارج في ذلك البلد المغربي، ووفق ما تم التداول به في الأسواق العالمية والجزائرية، فإن سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في الأسواق الجزائرية اليوم الأربعاء، شهد هبوطا ملحوظا، إذ وصل إلى نحو 7.877 ألف دينار (55.04 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية، ووصل إلى نحو 9.002 ألف دينار (62.90 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 20 ابريل 2022 في الجزائر، إلى نحو 6.752 ألف دينار (47.18 دولار).