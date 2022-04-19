المسجد الابراهيمي يستباح برقصات تلمودية وتحذيرات من انفجار حقيقي

يشهد الحرم الإبراهيمي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، منذ ساعات الصباح الباكر، اقتحامًا واسعًا من المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من حكومة "نفتالي بينت" تخللها رقصات تلمودية استفزازية إحياءً لما يسمى بـ"عيد الفصح اليهودي"، وسط تحذير من تكريس هذه الحالة لتهويد المسجد لصالح المستوطنين.

رئيس الحرم الإبراهيمي، حفظي أبو سنينة، اعتبر ان اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الإبراهيمي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ رقصات تلمودية فيما يسمى بـ"عيد الفصح"، تعديًا خطيرًا، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك.

وأكد أبو سنينة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المستوطنين استباحوا الحرم الابراهيمي في ساعات هذا الصباح، لإقامة حفلات راقصة تلمودية في أروقة المسجد، موضحًا أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يفرض قوته وجبروته وسطوته على هذا المكان حيث يتم تهويده بالكامل.

وبيّن أن الاحتلال يحاول من تلك الإجراءات المتكررة بين الحين والآخر تمرير مخططاته التهويدية في إيجاد واقع جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، منوهًا إلى أنه يؤدي في النهاية إلى "انفجار حقيقي".

وقال أبو سنينة، إن "المسجد الابراهيمي مغلق وبأوامر إسرائيلية منذ أمس واليوم أمام الوافدين والزائرين المسلمين، لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين"، مشيرًا أن الاحتلال يقوم بإغلاق المسجد مدة 10 أيام موزعة على أيام العام، وهذا القرار معمول به منذ 29 عاما أبان تنفيذ مستوطن مجزرة بحق المصلين راح ضحيتها 29 مصليًا.

وأضاف أن المسجد بات محاطًا بوابات الكترونية لولبية بالكامل، حيث يتحكم بها قوات الاحتلال في السماح للزائرين والوافدين والمصلين لزيارة الحرم الابراهيمي.

ودعا رئيس الحرم الإبراهيمي، جميع المواطنين في الضفة المحتلة إلى ضرورة تضافر الجهود في الدفاع عن المسجد الابراهيمي من مخططات الاحتلال التهويدية، واعتداءات المستوطنين.

الجدير بالذكر، فقد أعلنت سلطات الاحتلال، يوم أمس، منع المصلين من الدخول للمسجد الإبراهيمي بسبب "الأعياد اليهودية"، وذلك لمدة يومين بدءاً من اليوم الاثنين على أن يستأنف دخول المسلمين للحرم يوم الثلاثاء المقبل.