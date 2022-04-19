القيادي البطش: الأقصى في خطر والمنطقة ستدخل في التصعيد حال تنفيذ العدو لمخططاته

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الأستاذ خالد البطش، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الى عدم التنصل من المسؤولية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى من تصاعد للعدوان والاستفزازات الصهيونية في الأقصى.

وقال القيادي البطش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء : "في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتصاعدة على المسجد الأقصى ومحاولات إقامة الهيكل المزعوم كمقدمة لهدم المسجد الأقصى، ندعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لجلسة طارئة ليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في حماية القدس والمقدسات ووقف الاعتداءات الصهيونية على المصلين من النساء والرجال والأطفال في الأقصى، وعدم التهرب من مسؤولياتهم القومية والإسلامية تحت أي ظرف من الظروف".

وأكد القيادي البطش أن الأقصى في خطر حقيقي وأن المنطقة كلها ستدخل في التصعيد حال تنفيذ العدو لمخططاته.

ومنذ أيام؛ يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية لمستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، وإخلاء الشرطة الإسرائيلي باحات المسجد من المصلين والمعتكفين لتسهيل مهمة المستوطنين.

وتواصل جماعات "الهيكل" المزعوم حشد مناصريها لاقتحام المسجد الأقصى فيما يسمى "عيد الفصح"، وتدنيسه بإقامة الطقوس فيه، ومحاولتهم إدخال "قربان الفصح" إلى الأقصى.

ويحل "عيد الفصح" العبري هذا العام، متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ما بين 16 و22 نيسان/أبريل الجاري.